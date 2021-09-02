Індійські лікарі вважають, що смертельне захворювання розповсюджують комарі.

У штаті Уттар-Прадеш на півночі Індії діти почали страждати від лихоманки невідомого походження. У хворих спостерігається висока температура, багато хто скаржиться на болі в суглобах, головні болі, зневоднення і нудоту. У деяких випадках спостерігається висип на ногах і руках.

Як повідомляє BBC, наразі жертвами цього захворювання стали щонайменше 50 осіб, переважно неповнолітні. Кілька сотень хворих госпіталізовано. При цьому ні у кого із загиблих не було позитивного тесту на COVID-19.

Зараз Індія повільно відновлюється після спустошливої хвилі коронавірусу, але смерті в Уттар-Прадеш спровокували в суспільстві панічні настрої. У ЗМІ з'явилися заголовки про "загадкову лихоманку".

Індійські лікарі вважають, що причиною нових смертельних випадків стала лихоманка денге – вірусна інфекція, переносниками якої є комарі. На це вказує, зокрема, зниження кількості тромбоцитів в крові хворих – симптом важкої форми захворювання. Пацієнти з лихоманкою гинуть дуже швидко, особливо діти.

Читайте такожКількість померлих від COVID - 19 у світі перевищила 4,5 мільйона осіб

Лихоманка денге циркулює в країнах тропічної зони сотні років, на сьогодні близько 70% всіх випадків фіксують в Азії. Відомі чотири віруси - збудника хвороби.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Дмитро Захаров