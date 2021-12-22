Ревакцинацію четвертою дозою рекомендовано почати якомога швидше.

На тлі зростання захворюваності новим варіантом коронавірусу "Омікрон" влада Ізраїлю рекомендувала всім жителям країни у віці від 60 років, а також медичним працівникам зробити четверте щеплення від коронавірусу.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет нагадав, що ізраїльські громадяни були першими, хто отримав третю дозу вакцини, передає Бі-бі-сі.

"Ми також продовжуємо бути піонерами в плані четвертої дози", - заявив він.

Ревакцинацію четвертою дозою рекомендовано почати якомога швидше. "Нема чого чекати, йдіть вакцинуватися", - написав у" Твіттері " міністр охорони здоров'я країни Ніцан Горовіц.

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Четверту дозу можна отримати через чотири місяці після третього щеплення. Влада також прийняла рішення скоротити проміжок між другою і третьою дозою з п'яти до трьох місяців.

Як повідомляв УНІАН, в Ізраїлі бустерні дози почали вводити в липні цього року, а в жовтні зробили їх обов'язковими для населення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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