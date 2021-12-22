У ВООЗ зазначили, що найважливіше, що можна зробити для боротьби з новим варіантом коронавірусу, - це зробити щеплення.

На підставі наявних даних вважати перебіг нового штаму коронавірусу "Омікрон" більш м'яким у порівнянні з попередніми варіантами нерозумно, тому всі системи охорони здоров'я в світі будуть відчувати підвищене навантаження в міру зростання кількості хворих.

Про це сказав головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сум'я Свамінатан, передає Бі-бі-сі.

Тим часом ВООЗ не підтримує широкомасштабну ізоляцію через економічні наслідки та її вплив на психічне здоров'я.

Спеціаліст ВООЗ з громадського здоров'я, доктор Маргарет Харріс заявила, що найважливіше, що можна зробити для боротьби з новим варіантом коронавірусу - це зробити щеплення.

Читайте також"Скасування заходу краще, ніж втрата життя": ВООЗ радить переглянути плани на святаВона висловила надію на те, що вакцини дійсно захищають, в тому числі вразливі категорії, від важкого перебігу хвороби і летального результату.

Харріс зазначила, що карантини працюють як попереджувальний захід, але мають великий вплив на бізнес і на психічне здоров'я людей. Але, за її словами, іноді настає момент, коли лікарні перевантажені і у влади немає інших варіантів.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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