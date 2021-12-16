Оксфордські фахівці зазначають, що дещо про перебіг "Омікрона" вже відомо, інші його особливості ще належить визначити.

Професор медицини Оксфордського університету Джон Белл вважає, що симптоми "Омикрону" відрізняються від попередніх варіантів коронавірусу.

За його словами, часто спостерігаються болі в м'язах, особливо в спині, закладений ніс, розлад шлунку і діарея, повідомляє Бі-бі-сі.

Міалгія, тобто м'язовий біль, став відмінною рисою нового варіанту, і експерти у сфері громадської охорони здоров'я поки не розуміють, чому це так.

Белл стверджує, що, хоча дещо про перебіг "Омікрона" вже було відомо, інші його особливості ще належить визначити.

"Ми знаємо, що це дуже заразний варіант, в два-три рази більш заразний, ніж "Дельта", який сам по собі був досить заразним", - говорить він.

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Однак, говорячи про тяжкість перебігу хвороби, Белл визнав, що наявних даних недостатньо, і сказав, що наступні кілька тижнів покажуть, наскільки цей варіант серйозний.

Штам коронавірусу "Омікрон": що відомо

Новий варіант коронавірусу B. 1. 1. 529 вперше виявлений в Південній Африці 24 листопада. ВООЗ назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон".

Цей штам має 32 мутації, що викликає занепокоєння у епідеміологів.

ВООЗ підтвердила, що потрібен час, щоб визначити, наскільки заразний цей штам, чи викликає він більш важкий перебіг захворювання, і наскільки ефективні методи лікування і вакцини проти нього.

Станом на 9 грудня в Україні не були виявлені випадки COVID-19, викликані новим штамом "Омікрон".

13 грудня у Великобританії зафіксували першу смерть від нового штаму коронавірусу.

За даними ВООЗ, в даний час "Омікрон" вже виявлений в 77 країнах.

Автор: Ірина Погоріла