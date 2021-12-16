"Омікрон" може стати домінуючим в Європі в січні \ фото УНІАН, Мусієнко Владислав

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен попередила, що новий варіант коронавірусу "Омікрон" може стати домінуючим в Європі в січні 2022 року. 

При цьому вона підкреслила, що в країнах Євросоюзу достатньо вакцин для боротьби з коронавірусом, повідомляє Бі-бі-сі.

"Схоже, що кількість нових випадків подвоюється кожні два-три дні. І це величезна кількість. За словами вчених, до середини січня ми повинні очікувати, що "Омікрон" стане новим домінуючим варіантом в Європі", - заявила фон дер Ляйен Європарламенту.

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попереджає, що новий варіант коронавірусу поширюється по світу безпрецедентними темпами. Випадки зараження "Омікроном" підтверджені вже в 77 країнах.

Штам коронавірусу "Омікрон": що відомо

Новий варіант коронавірусу B. 1. 1. 529 вперше виявлений в Південній Африці 24 листопада. ВООЗ назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон".

Цей штам має 32 мутації, що викликає занепокоєння у епідеміологів.

ВООЗ підтвердила, що потрібен час, щоб визначити, наскільки заразний цей штам, чи викликає він більш важкий перебіг захворювання, і наскільки ефективні методи лікування і вакцини проти нього.

Станом на 9 грудня в Україні не були виявлені випадки COVID-19, спричинені новим штамом "Омікрон".

13 грудня у Великобританії зафіксували першу смерть від нового штаму коронавірусу.

Автор: Ірина Погоріла