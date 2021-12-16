У свою чергу Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що цей новий штам коронавірусу поширюється по світу безпрецедентними темпами.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен попередила, що новий варіант коронавірусу "Омікрон" може стати домінуючим в Європі в січні 2022 року.

При цьому вона підкреслила, що в країнах Євросоюзу достатньо вакцин для боротьби з коронавірусом, повідомляє Бі-бі-сі.

"Схоже, що кількість нових випадків подвоюється кожні два-три дні. І це величезна кількість. За словами вчених, до середини січня ми повинні очікувати, що "Омікрон" стане новим домінуючим варіантом в Європі", - заявила фон дер Ляйен Європарламенту.

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попереджає, що новий варіант коронавірусу поширюється по світу безпрецедентними темпами. Випадки зараження "Омікроном" підтверджені вже в 77 країнах.

Штам коронавірусу "Омікрон": що відомо

Новий варіант коронавірусу B. 1. 1. 529 вперше виявлений в Південній Африці 24 листопада. ВООЗ назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон".

Цей штам має 32 мутації, що викликає занепокоєння у епідеміологів.

ВООЗ підтвердила, що потрібен час, щоб визначити, наскільки заразний цей штам, чи викликає він більш важкий перебіг захворювання, і наскільки ефективні методи лікування і вакцини проти нього.

Станом на 9 грудня в Україні не були виявлені випадки COVID-19, спричинені новим штамом "Омікрон".

13 грудня у Великобританії зафіксували першу смерть від нового штаму коронавірусу.

Автор: Ірина Погоріла