У ВООЗ зазначили, що багато країн поки не мають можливості для послідовного аналізу зразків всіх випадків інфікувань або смертей.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявляє про стурбованість у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон". Там очікують, що кількість важких випадків і смертей незабаром збільшиться.

В організації відзначили, що багато країн все ще не мають можливостей для послідовного аналізу зразків всіх випадків заражень або смертей, тому інформацію про смерті, викликані конкретним варіантом, може бути важко уявити точно.

"Більш детальна інформація про тяжкість "Омікрону" очікується у найближчі тижні через тимчасову затримку між збільшенням числа випадків і збільшенням числа важких випадків і смертей", - розповіли "РИА Новости" в прес-службі ВООЗ. Там зазначили, що для отримання якомога повніших даних про новий штам країнам потрібно активніше обмінюватися інформацією.

Зазначимо, що раніше організація попередньо назвала цей штам менш небезпечним, ніж "Дельта".

Штам коронавірусу "Омікрон": що відомо

Новий варіант коронавірусу B. 1. 1. 529 вперше виявлений в Південній Африці 24 листопада. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон".

Цей штам має 32 мутації, що викликає занепокоєння у епідеміологів.

ВООЗ підтвердила, що потрібен час, щоб визначити, наскільки заразний цей штам, чи викликає він більш важкий перебіг захворювання, і наскільки ефективні методи лікування і вакцини проти нього.

Станом на 9 грудня в Україні не були виявлені випадки COVID-19, спричинені новим штамом "Омікрон".

13 грудня у Великобританії зафіксували першу смерть від нового штаму коронавірусу.

Автор: Ірина Погоріла