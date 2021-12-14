Професор вакцинології з Університету Вітватерсранда в Йоганнесбурзі, вважає, що новий варіант набагато більш заразний, але смертність від нього буде меншою.

Попередні дані з Південної Африки показують, що варіант коронавірусу "Омікрон" не на стільки небезпечний, як попередні варіанти.

Про це заявила доктор Емма Ходкрофт, епідеміолог з Бернського університету, передає Бі-бі-сі.

Однак, за її словами, робити висновки поки рано. У порівнянні з Великобританією, наприклад, населення Південної Африки досить молоде, тому важких випадків там менше.

Багато південноафриканців вже перехворіли на коронавірус або були вакциновані, тому у них менше шансів тяжкого перебігу хвороби.

Читайте такожУ світі померла перша людина від нового штаму коронавірусу" Омікрон " (відео)У багатьох інфікованих "Омікроном" зараження відбулося недавно, і до появи серйозних симптомів, що вимагають госпіталізації, ще не пройшло достатньо часу.

"Навіть якщо "Омікрон" менш небезпечний, він, схоже, поширюється так швидко, що, якщо багато хто в Великобританії заразиться приблизно в один і той же час, це виявиться занадто важким ударом для служби охорони здоров'я, яка вже хитається під ударами варіанту "Дельта", - сказала Ходкрофт.

Шабір Мадхі, професор вакцинології з Університету Вітватерсранда в Йоганнесбурзі, теж вважає, що новий варіант набагато більш заразний, але смертність від нього буде меншою.

Він вважає, що кількість людей в ПАР, які опинилися в лікарні, буде набагато нижче числа госпіталізованих на більш ранніх стадіях епідемії.

"Наприклад, вчора було зареєстровано близько 20 тис. випадків, і близько 25 осіб померли від COVID-19. В ході спалаху "Дельти", коли в Південній Африці реєстрували 20 тис. випадків, щодня вмирали від 250 до 300 осіб", - сказав він.

Штам коронавірусу "Омікрон": що відомо

Новий варіант коронавірусу B. 1. 1. 529 вперше виявлений в Південній Африці 24 листопада. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон".

Цей штам має 32 мутації, що викликає занепокоєння у епідеміологів.

ВООЗ підтвердила, що потрібен час, щоб визначити, наскільки заразний цей штам, чи викликає він більш важкий перебіг захворювання, і наскільки ефективні методи лікування і вакцини проти нього.

Станом на 9 грудня в Україні не були виявлені випадки COVID-19, спричинені новим штамом "Омікрон".

13 грудня у Великобританії зафіксували першу смерть від нового штаму коронавірусу.

Автор: Ірина Погоріла