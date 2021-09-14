Дослідники вважають, що людям для схуднення необов'язково урізати порції.

Вчені з США, Канади та Данії переглянули причини масового ожиріння. За їхніми даними, люди товстіють через порушення обміну речовин, викликаного продуктами з високим глікемічним індексом.

Про це повідомляється в статті, оприлюдненій виданням The American Journal of Clinical Nutrition

У сучасній медицині панує модель енергетичного балансу. Згідно з цією теорією, людина товстішає в тому випадку, якщо отримує більше калорій, ніж витрачає. З цього твердження випливає, що для схуднення необхідно споживати калорій менше, а витрачати більше.

У свою чергу вчені в ході дослідження прийшли до висновку, що вказують, що така стратегія неефективна. Вони стверджують, що кількість людей із зайвою вагою збільшується в усьому світі, всупереч популярності фітнесу і спорту, а також відмінностей в способі життя.

Читайте такожНове дослідження розвінчало міфи про те, як метаболізм змінюється з вікомНа думку дослідників, біологічні причини ожиріння точніше показує вуглеводно-інсулінова модель.

Вуглеводно-інсулінова модель: в чому суть

люди споживають продукти з високим глікемічним індексом, серед яких білий хліб, випічка, солодощі, картопля, їжа швидкого приготування, фаст-фуд, цукор;

ці продукти призводять до різкого збільшення рівня цукру в крові, через що посилено виробляється інсулін та скорочується вироблення гормону, відповідального за засвоєння глюкози м'язами;

надлишок "енергії" формує жирові клітини, при цьому м'язи та мозок "голодують", через що почуття голоду не проходить й людина споживає більше "неправильної" їжі;

в результаті в організмі сповільнюється обмін речовин для економії енергії, що призводить до накопичення жиру при надлишку калорій.

Таким чином, вчені прийшли до висновку, що людей з надмірною вагою не варто обмежувати в кількості їжі. На їхню думку, людина може схуднути, споживаючи звичну кількість їжі, але необхідно відмовитися від продуктів, що містять швидкі вуглеводи.

Водночас у даного підходу є нюанси. Річ у тім, що немає точного наукового визначення, які продукти можуть вважатися низьковуглеводними. Крім того, є свідчення того, що вуглеводно-інсулінова модель самостійно не працює або дає слабкий ефект, тому необхідно враховувати індивідуальні особливості організму.

Як раніше повідомляв УНІАН, ряд Нідерландських міст збирається оголосити війну ожирінню і тому хочуть заборонити роботу закладів швидкого харчування - причому не тільки популярних таких мереж, як KFC, Mcdonald's і Burger King, а взагалі всіх.

Автор: Анастасія Горбачова