У США зробили крок до схвалення вакцини від коронавірусу для її негайного застосування.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) заявило у вівторок, що вакцина від коронавірусу, розроблена Pfizer та BioNTech, відповідає стандарту, необхідного для схвалення на екстрене застосування.

Про це йдеться у висновках звіту регулятора, цитує WP.

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Американські науковці провели власний аналіз даних за останні кілька тижнів та підтвердили оцінку Pfizer, що схема вакцинації була на 95% ефективна у запобіганні хвороби у великих клінічних випробуваннях та мала терпимі побічні ефекти, зокрема біль у руках і втома, що минали протягом двох днів.

Також встановлено, що вакцина, яку вводять двома дозами з інтервалом у три тижні, почала захищати пацієнтів після першої дози. В документі уточнюється, що два місяці спостережень за 38 тисячами учасників випробування свідчать про «сприятливий профіль безпеки, без яких-небудь конкретних проблем».

У четвер група радників FDA збереться на обговорення отриманих даних і дасть рекомендації, чи можна дозволити вакцину для негайного використання. Рішення повинні ухвалити протягом кількох днів після зустрічі.

Британський регулятор схвалив вакцину ще минулого тижня. Сьогодні, 8 грудня, громадян почали нею щеплювати.

Що відомо про вакцину виробництва Pfizer і BioNTech

Вакцина від COVID-19 розробки американського фармгігантів Pfizer і німецької біотехнологічної компанії BioNTech показала ефективність у 95%.

До кінця 2020 року планується провести 50 млн доз цієї вакцини.

Європейське агентство лікарських засобів не пізніше ніж 29 грудня 2020 року ухвалить рішення про дозвіл на використання вакцини виробництва Pfizer і BioNTech.

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Автор: Яна Ставська