Вакцина від коронавірусу, розробку якої підтримує уряд Китаю, змогла захистити 86% учасників клінічних випробувань в ОАЕ. Про це повідомили державні ЗМІ арабської країни зауваживши, що китайський препарат був розроблений надзвичайно швидко.
Читайте також"Я б ще трохи почекав": лікар з Ізраїлю прокоментував появу вакцин від COVID-19Пекін збирається поширювати його в країнах, що розвиваються, - пише Bloomberg. Всього в клінічних випробуваннях взяли участь 31 тисяча добровольців. Препарат виявився дуже ефективним у не допущенні початку захворювання на COVID-19 у важкій і помірній формі. Жодних серйозних проблем з безпечністю теж не було зафіксовано, - зауважили в Міністерстві профілактики й охорони здоров'я ОАЕ.
У відомстві також зауважили, що успіх випробувань відкриває шлях до широкого застосування китайської вакцини в країні. Це дозволить відновити економічну активність ОАЕ. Препарат розробила компанія Sinopharm, яка входить в структуру China National Biotec Group (CNBG). В самому Китаї її вже отримали сотні тисяч людей, згідно з дозволом на надзвичайне використання. Однак, жоден регулятор ще не схвалив її широке використання.
Bloomberg пише, що ефективність на рівні 86% робить китайську розробку однією з найбільш дієвих у світі. Цілком можливо, що саме препарат CNBG буде використаний для вакцинації у країнах, що розвиваються, замість західних аналогів. Індонезія й Пакистан вже підписали угоди про закупівлю доз. На відміну від вакцин Pfizer і Moderna, які показали ефективність вище 90%, китайська розробка не потребує зберігання при екстремально низьких температурах. Її можна транспортувати й зберігати в звичайних холодильниках.
Читайте такожВакцина проти коронавірусу індонезійської компанії показала ефективність 97%Тим часом, в Китаї триває розробка ще двох вакцин від COVID-19. Процес зараз на завершальному етапі глобальних випробувань. Одна з них - розробка компанії Sinovac Biotech. Компанія вже закінчила третій етап клінічних випробувань, які були проведені в Бразилії, й зараз займається їхнім аналізом. Дані про її ефективність будуть опубліковані в найближчі дні.
Вакцини від Pfizer і Moderna: що про них відомо?
- 16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.
- Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.
- Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.
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