В ОАЕ вже збираються використати китайський препарат для проведення масових щеплень і повного відкриття своєї економіки.

Вакцина від коронавірусу, розробку якої підтримує уряд Китаю, змогла захистити 86% учасників клінічних випробувань в ОАЕ. Про це повідомили державні ЗМІ арабської країни зауваживши, що китайський препарат був розроблений надзвичайно швидко.

Читайте також"Я б ще трохи почекав": лікар з Ізраїлю прокоментував появу вакцин від COVID-19Пекін збирається поширювати його в країнах, що розвиваються, - пише Bloomberg. Всього в клінічних випробуваннях взяли участь 31 тисяча добровольців. Препарат виявився дуже ефективним у не допущенні початку захворювання на COVID-19 у важкій і помірній формі. Жодних серйозних проблем з безпечністю теж не було зафіксовано, - зауважили в Міністерстві профілактики й охорони здоров'я ОАЕ.

У відомстві також зауважили, що успіх випробувань відкриває шлях до широкого застосування китайської вакцини в країні. Це дозволить відновити економічну активність ОАЕ. Препарат розробила компанія Sinopharm, яка входить в структуру China National Biotec Group (CNBG). В самому Китаї її вже отримали сотні тисяч людей, згідно з дозволом на надзвичайне використання. Однак, жоден регулятор ще не схвалив її широке використання.

Bloomberg пише, що ефективність на рівні 86% робить китайську розробку однією з найбільш дієвих у світі. Цілком можливо, що саме препарат CNBG буде використаний для вакцинації у країнах, що розвиваються, замість західних аналогів. Індонезія й Пакистан вже підписали угоди про закупівлю доз. На відміну від вакцин Pfizer і Moderna, які показали ефективність вище 90%, китайська розробка не потребує зберігання при екстремально низьких температурах. Її можна транспортувати й зберігати в звичайних холодильниках.

Читайте такожВакцина проти коронавірусу індонезійської компанії показала ефективність 97%Тим часом, в Китаї триває розробка ще двох вакцин від COVID-19. Процес зараз на завершальному етапі глобальних випробувань. Одна з них - розробка компанії Sinovac Biotech. Компанія вже закінчила третій етап клінічних випробувань, які були проведені в Бразилії, й зараз займається їхнім аналізом. Дані про її ефективність будуть опубліковані в найближчі дні.

Вакцини від Pfizer і Moderna: що про них відомо?

16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.

Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.

Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

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Переклад: Лесь Димань