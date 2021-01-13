Україна підписала контракт з Sinovac на постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

Президент Індонезії Джоко Відодо отримав першу дозу вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac.

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Як повідомляє CNA, Відодо став першою людиною в країні, що отримала щеплення. З нього в Індонезії почалась масова вакцинація від коронавірусу. Процедуру щеплення транслювали в прямому ефірі національного телебачення. Щеплення також отримали деякі члени уряду.

Зазначається, що в понеділок Індонезія дозволила застосування вакцини Sinovac. Це перша країна після Китаю, де почали її використання.

Раніше повідомлялось, що за даними масштабного дослідження в Бразилії вакцина від Sinovac показала ефективність менше ніж 60%.

Вакцина від коронавірусу в Україні: що відомо

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19. На січень 2021 року планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах, також вакцина буде подана на перекваліфікацію до ВООЗ у лютому 2021 року.

Договір щодо постачання на територію нашої держави підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ «Лекхім», яке, за офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в Україні.

Перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним з компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

13 січня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що у МОЗ при укладенні договору про постачання китайської вакцини проти коронавірусу компанії Sinovac заклало вимогу до її ефективності на рівні не менше 70%.

Також у березні очікується поставка в Україну першої партії з 8 млн доз вакцини у рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози.

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Автор: Дмитро Захаров