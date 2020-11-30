У Москві запропонували шведсько-британській фармакологічній компанії співпрацю, але викрили ще одну проблему російського щеплення від COVID-19.

На перший погляд, це пропозиція Росії могла бути як насмішкою, так і пропозицією допомоги. Шведсько-британська компанія AstraZaneca зіштовхнулася з жорсткою критикою після сумнівних результатів третього етапу клінічних випробувань вакцини від COVID-19, яку вона розробила.

І раптом Москва виступила з неочікуваною пропозицією: препарат, розроблений спільно з Оксфордським університетом, можна вдосконалити за допомогою російського Sputnik V. Таку ідею озвучили в Інституті епідеміології й мікробіології імені М. Гамалії, - пише Handelsblatt.

"У нинішньому вигляді вакцина AstraZaneca демонструє ефективність на рівні 62% при прийомі повної дози. Коли компанія почне нові клінічні випробування, ми пропонуємо змішати дозу AstraZaneca з Sputnik V для підвищення ефективності", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці російського інституту.

Читайте такожАмериканська вакцина на 100% не допускає важкої форми COVID-19Видання нагадує, що Інститут епідеміології й мікробіології імені М. Гамалії став першим у світі дослідним центром, який ще в літку зареєстрував свою вакцину від COVID-19. Тоді президент Росії Володимир Путін особисто оголосив про схвалення розробки. А щоб довести її ефективність, щеплення нібито зробили його доньці.

Російські чиновники говорили про так званий "момент супутника", натякаючи на шок, який викликав на Заході запуск в космос першого радянського апарату. І тепер вакцина, як колись перший супутник, повинна нібито довести перевагу Москви над західними країнами.

Але Sputnik V був затверджений ще до проведення третього і вирішального етапу клінічних випробувань. Це відбувається зараз, а тисячі добровольців отримують щеплення з інтервалом у три тижні. Процес трохи затягується через таку паузу.

Handelsblatt вказує на численні повідомлення про зараження коронавірусом тих, хто отримав російську вакцину. Але офіційні дані випробувань неймовірні. Спочатку в Москві говорили про ефективність своєї розробки на рівні 90%. Пізніше конкуренти Pfizer/Biontech і Moderna оголосили, що їхні вакцини ефективні на 95%. Тож російські розробники теж змінили свої дані, наполягаючи на вищій ефективності Sputnik V.

Читайте такожAssociated Press про "аномалію" Оксфордської вакцини: розробники пояснили, чому менша доза раптом дала більший захистНа перший погляд, здається не зрозумілим, навіщо на тлі проголошеного офіційно успіху Sputnik V російська сторона раптом пропонує AstraZeneca співпрацю. Але одна фраза в оголошенні Інституту імені Н. Гамалії викриває вірогідну проблему російського препарату. Вихваляючи його якості й потенційну користь для підвищення ефективності вакцини AstraZeneca, в інституті додали: "Комбіновані вакцини можуть стати важливими для ревакцинації".

На відміну від західних розробок, Sputnik V призначений лише для одноразового щеплення. Це означає, що коли антитіла зникнуть, використати її ще раз буде неможливо. Наразі клінічно не доведено, як довго вакцина зберігає свою дію й захищає пацієнтів. В цьому може й полягати одна з причин зацікавленості російського виробника в міжнародній співпраці. Крім того, у Росії немає потужностей для масового виробництва вакцин, щоб задовольнити свої потреби. І тут їй теж потрібна іноземна допомога.

Вакцина Оксфордського університету і AstraZaneca: в чому її проблема?

23 жовтня компанія AstraZaneca і Оксфордський університет оголосили, що їхня вакцина від COVID-19 ефективна на 70%.

Це менше, ніж у кокурентів, які оголосили, що їхні розробки досягли 95%-ї ефективності. Однак, все одно вакцина долала поріг на рівні 50% ефективності для схвалення урядовими організаціями.

Однак, як повідомило видання Nature, результати кілінічних випробувань Оксфордської вакцини здивувли експертів. Виявилося, що у добровольців, які отримали спочатку меншу дозу, а потім повну, з'явився кращий захист від коронавірусу, ніж у тих, хто отримав дві повноцінні дози.

Зрештою, в AstraZaneca визнали, що одна з груп отримала зменшену дозу вакцини через випробничу помилку. І оскільки ефективність на рівні 70% була виведена шляхом поєднання даних двох досліджень з різним дозуванням, не зрозуміло, наскільки Оксфордська вакцина ефективна насправді.

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Переклад: Лесь Димань