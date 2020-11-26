Причиною виявилася виробнича помилка, яка тепер поставила під загрозу всі результати третього етапу клінічних випробувань.

Компанія AstraZeneca й Оксфордський університет визнали виробничу помилку, яка поставила під сумнів попередні результати клінічних випробувань експериментальної вакцини від COVID-19. Заява про це з'явилася через лічені дні після того, як розробники заявили про "високу ефективність" їхнього репарату для боротьби з коронавірусом.

При цьому вони не пояснили, чому деякі учасники клінічних випробувань отримали скорочену першу дозу, - пише Associated Press.

Читайте такожNewsweek про вакцини від COVID-19: Чим оксфордське щеплення відрізняється від інших і чому воно важливе?Несподіванкою стало те, що у добровольців, які отримали менше вакцини, з'явився кращий захист, ніж у тих, кому вкололи дві повноцінні дози. В AstraZeneca повідомили, що вакцина виявилася на 90% ефективною при меншому дозуванні. А у випадку групи, якій вкололи дві повноцінні дози, цей показник був на рівні 62%. Поєднавши дані, розробники заявили, що їхнє щеплення від COVID-19 ефективне на 70%. Але через такі результати в експертів з'явилися сумніви.

Результати клінічних випробувань, які AstraZeneca і Оксфордський університет опублікували в понеділок, ґрунтуються на дослідженнях, проведених у Великій Британії й Бразилії. Їхньою метою було встановити оптимальне дозування, перевірити безпечність, а також ефективність речовини. Добровольці прийняли різні комбінації й кількості вакцини. Їхні результати порівнювали з контрольною групою, яка отримувала щеплення від менінгіту або плацебо.

Перш ніж почати випробування, вчені прописали кожен крок і те, як результати потрібно оцінювати. Будь-який відступ від протоколу міг поставити результати під сумнів.

Читайте такожЄврокомісія схвалила контракт на закупівлю вакцини ModernaУ новій заяві Оксфордський університет пояснив, що деякі ампули містили не правильну концентрацію вакцини. Таким чином, деякі добровольці отримали тільки половину дози. В університеті також пояснили, що обговорили проблему з регуляторними органами. Сторони домовилися закінчити останній етап клінічних випробувань при участі двох груп добровольців. Виробнича проблема була усунута.

Експерти кажуть, що група добровольців, яка отримала меншу першу дозу, була відносно невеликою. Тому не можна напевне сказати, чи їхні результати були доказом ефективності, чи це статистична похибка. 2741 учасник випробувань отримав половину першої дози вакцини від COVID-19. Друга доза була вже повноцінною. А крім того 8895 людей отримали два повноцінних уколи.

Читайте такожЕксперт ВООЗ заявив, що коронавірус передався людині через ланцюжок тваринЄ й інший важливий фактор: ніхто з тих, хто отримав першу зменшену дозу, не був старшим за 55 років. У молодших людей, як правило, з'являється сильніша імунна реакція, ніж у старших. Це теж може пояснити, чому в групі зі скороченою дозою дані говорять про вищу ефективність Оксфордської вакцини від COVID-19.

Експертів також занепокоїло те, що розробники вирішили поєднати результати двох груп, щоб вивести 70%-ву ефективність препарату.

"Взяли дослідження двох з використанням різного дозування і звели їх, щоб отримати результат, який не представляє жодне з цих досліджень. Гадаю, у багатьох людей виникли проблеми з цим", - пояснив науковий співробітник програми глобального здоров'я в аналітичному центрі Chatham House Девід Салісбарі.

Вакцина від коронавірусу: що збирається отримати Україна?

За даними ВООЗ, загалом у світі проводиться близько 700 випробувань вакцини від COVID-19.

Україна є учасником глобальної ініціативи ВООЗ щодо рівного доступу до майбутньої вакцини від коронавірусної хвороби.

16 жовтня заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко інформував, що Україна планує отримати вакцину від коронавірусу компаній AstraZeneca або Novavax після їх реєстрації виробниками та перекваліфікації ВООЗ.

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Переклад: Лесь Димань