У країні фіксується складна епідемічна ситуація із захворюваністю на COVID-19.

Словацька влада хоче звернутися до європейських країн, щоб ті передали їй надлишки вакцин від коронавірусу.

Читайте такожУ Чехії, Словаччині та Польщі різко зростає кількість нових випадків COVID-19Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок, передає ТСН з посиланням на Europa Press. За його словами, в країні складна епідемічна ситуація із захворюваністю на COVID-19. "Я проінформую Раду ЄС про дуже погану ситуацію в Словаччині з пандемією. В даний час у нас найвищий рівень смертності у світі. Я попрошу і вивчу з моїми колегами можливості, щоб вони могли надати нам вакцини для Словаччини", — заявив глава словацького МЗС.

У Словаччині протягом останніх двох тижнів зареєстрували 520 випадків зараження коронавірусом на 100 тис. населення. Смертність, за інформацією Європейського центру з контролю і профілактики захворювань, становить 240 смертей на 100 тис. жителів.

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Автор: УНІАН