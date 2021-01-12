Щеплення обраного президента відбулося за тиждень до того, як він складе присягу як наступний президент Сполучених Штатів.

Обраний президент США Джо Байден отримав другу дозу вакцини Pfizer/BioNTech від COVID-19 у прямому ефірі.

Про це повідомляє CNN.

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Обраний президент заявив, що оголосить про свій план боротьби з епідемією, включаючи необхідні витрати, у четвер, 14 січня.

Він закликав усіх американців слухати експертів з питань охорони здоров'я та носити маски, практикувати соціальну дистанцію та мити руки, щоб зупинити поширення вірусу.

Байден заявив, що впевнений у своїй команді щодо коронавірусу, що вони зможуть ввести вакцини 50 мільйонам американців за перші 100 днів.

Щеплення обраного президента відбулося за тиждень до того, як він складе присягу як наступний президент Сполучених Штатів.

Байден отримав першу дозу вакцини минулого місяця в прямому ефірі національного телебачення. Обраний президент висловив свою впевненість у вакцині та закликав американців отримати її, як тільки вона стане доступною.

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Автор: УНІАН