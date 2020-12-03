Бельгія, у разі затвердження вакцини від коронавірусу регулятором ЄС, сподівається розпочати вакцинацію вже у січні та спершу - для найбільш вразливих груп населення.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Soir.
Читайте такожУ Бельгії безкоштовно вакцинуватимуть від коронавірусу - ЗМІ
Прем’єр-міністр Александр де Кроо оголосив, що кампанія вакцинації має початися 5 січня.
Першими у черзі на отримання вакцини будуть мешканці та персонал будинків для літніх людей, далі - персонал інших закладів піклування та усіх медичних закладів. Наступними зможуть вакцинуватися особи старші 65 років, далі - група віком 45-65 років з хронічними захворюваннями.
Якщо вакцина від BioNTech-Pfizer отримає дозвіл на використання у ЄС, Бельгія у січні отримає перші 600 тисяч доз.
Нагадаємо, на початку тижня розробники вакцини Moderna та BioNTech-Pfizer подали свої вакцини на затвердження до європейського регулятора.
Вакцинація проти коронавірусу: що відомо
- ВООЗ: вакцинувати треба близько 70% населення світу, щоб покінчити з пандемією коронавірусу
- У Сербії підтримали обов’язкову вакцинацію від коронавірусу
- У США анонсували старт вакцинації проти COVID-19 і назвали умову
- Британія першою схвалила вакцину від COVID-19 і готова почати робити щеплення
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram