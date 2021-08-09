Першими додатковий укол від коронавірусу отримають люди похилого віку та особи зі слабкою імунною системою.

Головний медичний радник Білого дому Ентоні Фаучі заявив, що вакцинованим швидше за все буде потрібно зробити додатковий укол від коронавірусу.

Як повідомляє "Голос Америки", з такою заявою він виступив на каналі NBC.

За словами Фаучі, у людей зі слабкою імунною системою швидше за все не буде сильної імунної реакції, а ефективність вакцини з часом послабиться. Зокрема, зазначив він, це стосується людей похилого віку.

"Якщо подивитися на дані від Pfizer, після декількох місяців ефективність вакцини знизилася з 90% до 84%...Всі припускають, і я думаю, вони мають рацію, що рано чи пізно ефективність знизиться до такої цифри, що потрібен буде додатковий укол", - сказав лікар.

Читайте такожУ Чилі колотимуть третю дозу вакцини SinovacВін додав, що першими додатковий укол отримають літні люди та особи зі слабкою імунною системою.

Фаучі висловив сподівання, що адміністрація з контролю над продуктами і ліками затвердить вакцину-підсилювач від компанії Pfizer вже до кінця серпня.

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Автор: Тамара Отовська