Головний медичний радник Білого дому Ентоні Фаучі заявив, що вакцинованим швидше за все буде потрібно зробити додатковий укол від коронавірусу.
Як повідомляє "Голос Америки", з такою заявою він виступив на каналі NBC.
За словами Фаучі, у людей зі слабкою імунною системою швидше за все не буде сильної імунної реакції, а ефективність вакцини з часом послабиться. Зокрема, зазначив він, це стосується людей похилого віку.
"Якщо подивитися на дані від Pfizer, після декількох місяців ефективність вакцини знизилася з 90% до 84%...Всі припускають, і я думаю, вони мають рацію, що рано чи пізно ефективність знизиться до такої цифри, що потрібен буде додатковий укол", - сказав лікар.
Читайте такожУ Чилі колотимуть третю дозу вакцини SinovacВін додав, що першими додатковий укол отримають літні люди та особи зі слабкою імунною системою.
Фаучі висловив сподівання, що адміністрація з контролю над продуктами і ліками затвердить вакцину-підсилювач від компанії Pfizer вже до кінця серпня.