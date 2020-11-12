На сьогодні у Великій Британії підтвердилися 1, 26 млн випадків COVID-19.

Велика Британія стала першою країною Європи, де кількість смертей від коронавірусу сягнула за позначку в 50 тисяч.

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Про це повідомляє BBC. Так, 11 листопада було зафіксовано ще 595 смертей від коронавірусу. Всього на 11 листопада було зафіксовано 50 365 смертей від COVID-19 – хворі померли протягом 28 днів після отримання позитивного тесту.

Британський прем'єр Борис Джонсон у зв'язку з цим заявив, що кожна смерть – це трагедія. При цьому він вважає: Країна підійшла до нової фази в тому, як справлятися з цією трагедією.

За даними інституту Джона Хопкінса, на сьогодні у Великій Британії підтвердилися 1, 26 млн випадків коронавірусу. За рівнем смертності від пандемії вона вийшла на п'яте місце в світі, обігнавши Італію.

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Автор: Дмитро Захаров