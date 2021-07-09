Російський штам коронавірусу вперше зафіксували в РФ в січні 2021 року, тепер мутація занепокоїла представників ВООЗ.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що включила в список для спостереження російський варіант коронавірусу, який вперше виявили в РФ в січні.

Як ідеться на сайті організації, у список для моніторингу (Alerts for Further Monitoring) ВООЗ включає штами COVID-19, коли їх мутації імовірно можуть змінювати властивості вірусу та становити загрозу, але щодо яких наразі недостатньо даних.

Наразі в список входять 12 варіантів COVID-19, які вимагають подальшого вивчення.

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Російський штам коронавірусу: що відомо

AT.1 вперше зафіксували в РФ в січні 2021 року, тепер мутація занепокоїла представників ВООЗ.

Поки варіант не має власного позначення буквою грецького алфавіту - таке маркування отримують лише штами, внесені ВООЗ в списки які:

1-ий список – представляють інтерес (VOI).

2-ий список – викликають побоювання (VOC – Variants of Concern).

В першу групу потрапляють штами, зараження якими реєструються все частіше в різних регіонах, при цьому є небезпека здатності штамів до мутацій.

У другий список – мутацій, які викликають побоювання ВООЗ, відносять найбільш небезпечні варіанти COVID-19 з першої групи, мутації яких збільшили здатність коронавірусу передаватися від людини до людини і змінили його епідеміологію, збільшили можливість зараження нових носіїв і змінили симптоматику або зробили його більш стійким до вакцин, ліків або інших заходів протидії.

Наразі в списку мутацій, які викликають побоювання ВООЗ, є чотири штами COVID-19:

Альфа - британського походження

Бета – південноафриканський варіант

Гамма – вперше зареєстрований в Бразилії

Дельта – так званий індійський штам.

Ситуація з коронавірусом у Росії

У Росії за даними порталу "Стоп.Коронавірус.РФ" впродовж останніх тижнів значно зросла захворюваність на коронавірус – приріст інфікованих досяг рівня піку другої хвилі пандемії. Так, за останню добу в РФ зареєстрували майже 25 тисяч хворих.

Загалом, від початку пандемії в Росії зареєстрували понад 5 мільйонів випадків інфікування коронавірусом. Жертвами недуги стали понад 140 тисяч росіян.

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Автор: Вікторія Гордієнко