Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що включила в список для спостереження російський варіант коронавірусу, який вперше виявили в РФ в січні.
Як ідеться на сайті організації, у список для моніторингу (Alerts for Further Monitoring) ВООЗ включає штами COVID-19, коли їх мутації імовірно можуть змінювати властивості вірусу та становити загрозу, але щодо яких наразі недостатньо даних.
Наразі в список входять 12 варіантів COVID-19, які вимагають подальшого вивчення.
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Російський штам коронавірусу: що відомо
AT.1 вперше зафіксували в РФ в січні 2021 року, тепер мутація занепокоїла представників ВООЗ.
Поки варіант не має власного позначення буквою грецького алфавіту - таке маркування отримують лише штами, внесені ВООЗ в списки які:
- 1-ий список – представляють інтерес (VOI).
- 2-ий список – викликають побоювання (VOC – Variants of Concern).
В першу групу потрапляють штами, зараження якими реєструються все частіше в різних регіонах, при цьому є небезпека здатності штамів до мутацій.
У другий список – мутацій, які викликають побоювання ВООЗ, відносять найбільш небезпечні варіанти COVID-19 з першої групи, мутації яких збільшили здатність коронавірусу передаватися від людини до людини і змінили його епідеміологію, збільшили можливість зараження нових носіїв і змінили симптоматику або зробили його більш стійким до вакцин, ліків або інших заходів протидії.
Наразі в списку мутацій, які викликають побоювання ВООЗ, є чотири штами COVID-19:
- Альфа - британського походження
- Бета – південноафриканський варіант
- Гамма – вперше зареєстрований в Бразилії
- Дельта – так званий індійський штам.
Ситуація з коронавірусом у Росії
У Росії за даними порталу "Стоп.Коронавірус.РФ" впродовж останніх тижнів значно зросла захворюваність на коронавірус – приріст інфікованих досяг рівня піку другої хвилі пандемії. Так, за останню добу в РФ зареєстрували майже 25 тисяч хворих.
Загалом, від початку пандемії в Росії зареєстрували понад 5 мільйонів випадків інфікування коронавірусом. Жертвами недуги стали понад 140 тисяч росіян.
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