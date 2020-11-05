Вчені також звернулися до медпрацівників із закликом не відмовлятися від використання захисних окулярів при роботі з пацієнтами з COVID-19.

Вчені з Університету Вашингтона в Сент-Луїсі в ході дослідження довели, що рогівка невразлива до SARS-CoV-2.

Про це повідомляється у статті, опублікованій в журналі Cell Reports.

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Дослідники провели експерименти з рогівками людей і мишей, піддаючи їх впливу трьох вірусів: SARS-CoV-2, вірусу Зіка і вірусу простого герпесу HSV-1.

Виявилося, що вірус Зіка здатний передаватися після трансплантації рогівки у мишей, проте він не здатний ефективно розмножуватися в рогівці ока людини. SARS-CoV-2 водночас взагалі не реплікувався.

Але медпрацівникам радять не відмовлятися від використання захисних окулярів при роботі з пацієнтами з COVID-19.

Коронавірус: важливо знати кожному

Коронавірус у світі: свіжі дані

Станом на ранок 5 листопада у світі коронавірусом заразилися вже понад 48 млн осіб.

Всього у світі COVID-19 інфіковано 48 092 115 осіб, з них видужало 31 889 370. Кількість померлих зросла до 1 225 221.

За добу зафіксували рекордну кількість нових інфікованих коронавірусом - 685 тисяч 295 осіб.

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Автор: Ольга Робейко