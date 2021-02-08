Двійнята з'явилися на світ раніше запланованого терміну та відрізнялися зростом і вагою.

У Великій Британії зафіксували випадок незвичної вагітності, в результаті якої на світ з'явились двійнята, що були зачаті з різницею у три тижні.

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39-річна Ребекка Робертс завагітніла донькою Розалі, коли вже виношувала сина Ноя. Перші скринінги УЗД не показували наявності другого плоду.

«Я навіть не знала, що можна завагітніти, будучи вже вагітною», - зазначила жінка.

Двійнята з'явилися на світ у вересні 2020 року на 33-й тижні, раніше запланованого терміну. Робертс вимушено зробили кесарів розтин через проблеми з пуповиною Розалі. Примітно, що діти доволі відрізнялись як зростом, так і вагою: Ной важив 2 кілограми, а його сестра – лише 1,2 кілограма.

Подвійна вагітність: як це могло статися

Лікарі вважають, що причиною подвійної вагітності (суперфетація) могли стати пігулки для лікування безпліддя. Тобто, коли жінка вже виношувала дитину, її яєчники сформували ще одну яйцеклітину, яка була придатна до запліднення.

Суперфетація зустрічається в медичній практиці вкрай рідко.

У світі зафіксовано всього близько десятка подібних випадків.

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Автор: УНІАН