Японцям допоможуть подолати самотність і відчути себе потрібними суспільству.

Уряд Японії ухвалив програму, яка допоможе людям боротися з самотністю та соціальною ізоляцією.

Згідно з планом, уряд пропонуватиме цілодобові консультаційні послуги по телефону та в соціальних мережах, сприяючи зусиллям, щоб допомогти самотнім та ізольованим людям відчувати себе пов’язаними з суспільством, передає Japan Times.

Також влада тісніше співпрацюватиме з громадськими організаціями, які допомагають запобігати самогубствам.

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Проблема самотності та соціальної ізоляції в Японії стала серйознішою на тлі пандемії коронавірусу. Усе більше людей переймаються за своє життя, і в 2020 році кількість самогубств у країні вперше збільшилася за останні 11 років.

У програмі зазначають, що самотність і соціальна ізоляція – це проблема, яка може трапитися з кожним, тож суспільство має вирішувати її загалом.

Видання уточнює, що уряд переглядатиме цю програму щороку.

Самотність і самогубства в Японії

В Японії відзначався один з найвищих рівнів суїциду у світі, в 2006 році країна вийшла на дев'яте місце за цим показником. А в 2020 році Японія посіла вже 36 місце. Особливо швидко число самогубств зросло у 1990-і роки. Це спонукало уряд на збільшення виділення коштів на профілактику самогубств.

Депресія тримала перше місце в списку основних психологічних факторів, які спонукали японців до самогубства. Інші часті причини включають в себе неможливість знайти роботу, неможливість повернути борг або кредит, соціальний тиск, проблеми зі здоров'ям, проблеми у взаєминах.