Активність захворювань спостерігається в західних областях держави, зазначив головний санітарний лікар.

Епідеміологічний поріг щодо грипу та ГРВІ не перевищений в жодній області України.

За останній тиждень захворіли на ГРВІ та грип майже 123 тис. людей, із них майже 55% - діти до 17 років, про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зараз в жодній області країни епідпоріг не перевищено. Активність грипу і ГРВІ спостерігається в західних регіонах країни. А з початку підйому захворюваності перехворіло майже 1 млн українців", - розповів він.

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Кузін зауважив, що зараз епідеміологічні показники перебувають на найнижчому рівні за останні майже 3-4 роки.

За його словами, цьогоріч Україна отримала рекордну кількість вакцин проти грипу в якості гуманітарної допомоги - близько 220 тис. доз. Разом з тим на приватному ринку в аптеках наразі є близько 150 тис. доз вакцин.

"Станом на 22 грудня вакциновано трохи більше 57 тис. українців, тобто зараз є ще певний резерв для того, щоб вакцинуватись", - додав головний державний санлікар.

Допомога США Україні в гуманітарній сфері - це треба знати

Як повідомляв УНІАН, Україна отримає від Сполучених Штатів Америки 17 млн доларів на відновлення системи громадського здоровʼя.

Зокрема, 5,3 млн доларів будуть спрямовані на запобігання, виявлення та реагування щодо стримування росту стійкості до протимікробних препаратів, 7,7 млн - на посилення систем епіднагляду та можливостей лабораторій, 2,6 млн - на посилення управління надзвичайними ситуаціями у сфері громадського здоров’я, а 1,2 млн - на вдосконалення систем модернізації даних.

Крім того, 21 грудня американський президент Джо Байден під час спільної прес-конференції з українським лідером Володимиром Зеленським у Вашингтоні заявив, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділяє понад 375 млн доларів на терміново необхідну гуманітарну допомогу для України.

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