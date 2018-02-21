50 відтінків Київщини: чоловік пограбував дівчину під час сексуальних ігор на першому побаченні

Жертва пограбування розповіла, що познайомилася з чоловіком в мережі Інтернет, і запросила його на побаченні до себе додому.

У селі Чайки Києво-Святошинського району 29-річна дівчина стала жертвою пограбування після знайомства в Інтернеті. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Київській області. Читайте такожУ Росії п'яний груповий секс в автомобілі закінчився серйозною аварією (відео)Жертва пограбування розповіла, що познайомилася з чоловіком в мережі Інтернет, і запросила його на побаченні до себе додому. "Коли справа дійшла до сексуальних розваг, залицяльник зв’язав їй руки ліпкою стрічкою. Після чого зірвав з шиї золотий ланцюжок з хрестиком, забрав два мобільних телефони та ноутбук", - зазначили правоохоронці. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Працівники Києво-Святошинського відділу поліції встановили прикмети залицяльника-афериста.

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