50 відтінків Київщини: чоловік пограбував дівчину під час сексуальних ігор на першому побаченні

19:44, 21 лютого 2018
Інциденти
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Залицяльник пограбував дівчину на першому побаченні / фото www.depo.ua

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Київській області.

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"Коли справа дійшла до сексуальних розваг, залицяльник зв’язав їй руки ліпкою стрічкою. Після чого зірвав з шиї золотий ланцюжок з хрестиком, забрав два мобільних телефони та ноутбук", - зазначили правоохоронці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.186 (грабіж)   Кримінального кодексу України.

Працівники Києво-Святошинського відділу поліції встановили прикмети залицяльника-афериста.

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Теги: #секс#пограбування#грабіжник#побачення