50 відтінків Київщини: чоловік пограбував дівчину під час сексуальних ігор на першому побаченні
У селі Чайки Києво-Святошинського району 29-річна дівчина стала жертвою пограбування після знайомства в Інтернеті.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Київській області.
Читайте такожУ Росії п'яний груповий секс в автомобілі закінчився серйозною аварією (відео)Жертва пограбування розповіла, що познайомилася з чоловіком в мережі Інтернет, і запросила його на побаченні до себе додому.
"Коли справа дійшла до сексуальних розваг, залицяльник зв’язав їй руки ліпкою стрічкою. Після чого зірвав з шиї золотий ланцюжок з хрестиком, забрав два мобільних телефони та ноутбук", - зазначили правоохоронці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
Працівники Києво-Святошинського відділу поліції встановили прикмети залицяльника-афериста.