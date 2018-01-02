На Харківщині чоловік зухвало пограбував інваліда (фото)

Поліцейські Харківській області викрили чоловіка, який забрав гроші у інваліда.

Як повідомили Depo.Харків у відділі комунікації ГУНП в Харківській області, про злочин правоохоронцям повідомив 62-річний житель селища Слатіно.

За відомостями поліції, потерпілий є інвалідом з обмеженими можливостями, він хворіє і майже не встає з ліжка. Пенсіонер розповів, що до нього часто навідуються односельці і допомагають по господарству.

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У той ранок потерпілому прийшов малознайомий чоловік, який запропонував купити продукти. Господар будинку погодився і дістав свої грошові заощадження, щоб взяти звідти кілька купюр. Несподівано гість схопив всі гроші і вибіг з квартири. Чоловік викрав 1,3 тис. грн.

Поліцейські в лічені години встановили місцезнаходження зловмисника. Ним виявився 56-річний неодноразово судимий житель селища Козача Лопань.

Речові докази вилучено.

За фактом дтп відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі. Зараз йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину.