У Києві чоловік, дізнавшись, що його дружина хоче розлучитися, вдарив ножем адвоката і вибив зуб перехожому

Чоловік прийшов на зустріч із дружиною п'яним і вирішив, що замість адвоката вона привела з собою нового обранця.

У районі станції метро "Лівобережна" у Києві чоловік поранив двох людей ножем та вибив зуб одному з них. Зловмисника розшукують.

Як повідомляє Київ Оперативний у Facebook, причиною інциденту стало розлучення. "Жінка вирішилася розлучитися із чоловіком, з яким вже досить довгий час не проживає разом. На 20:00 назначила зустріч на Раіси Окіпної, 10, але прийшла не сама. На зустріч взяла із собою адвоката, який, в свою чергу, вже підготував потрібні папери", - говориться у повідомленні.

"Майже колишній чоловік виявився трохи напідпитку і не дуже зрозумів що відбувається. Бачить - дружина прийшла із якимось чоловіком, який тикає якісь думаги і говорить про розлучення. Не витримав і вдарив ножем у шию правозахисника. Зі сторони це побачив не байдужий чоловік, який підбіг домогти і почав розмахувати ногами, за що й отримав ножове поранення у ногу, та вибитий зуб", - повідомляє Київ Оперативний.

Як тільки на місце приїхала перша бригада швидкої допомоги - нападник втік. Адвоката було терміново госпіталізовано, небайдужому - на місці надано допомогу. Особа, місце проживання та коло спілкування було встановлено одразу, а тому затримати втікача буде справою часу.