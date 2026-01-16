Валюта подорожчала ще більше: курс долара і євро наприкінці тижня

Продати долар можна в середньому за курсом 43,15 грн, а євро – 50,25 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 16 січня, подорожчав на 19 копійок і становить 43,75 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,15 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 10 копійок і складає 50,90 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,25 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,58 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,44 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,80 грн/євро, а курс продажу - 50,60 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 16 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,39 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 27 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара (попередній рекорд було встановлено 13 січня – 43,26 грн/дол.)

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,44 гривні за один євро, тобто гривня втратила 18 копійок.

У першій половині січня курс долара в Україні стрімко зростає та регулярно сягає нових історичних максимумів. Директор з продажів банку "Авангард" Юрій Крохмаль пояснив, що для початку року традиційним є підвищений попит на валюту, що безпосередньо впливає на девальвацію національної валюти.

