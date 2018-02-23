В Одесі озброєні ломами й арматурою "тітушки" захопили будівлю санаторію (фото)

В санаторії зараз проходять лікування та реабілітацію 150 осіб.

Близько 70 співробітників приватної охоронної фірми, озброєні ломами й арматурою, увірвалися о 7 ранку в одеський санаторій «Лермонтовський». Вони захопили адміністративну будівлю і не пускають працівників на роботу.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

«Загарбниками керує представник державного підприємства (санаторій оспорюють один у одного Міністерство юстиції і «Укрпрофоздоровниця», - ред.), який стверджує, що вони діють законно. Але на сьогоднішній день є що вступило в силу рішення, яке скасувало передачу здравниці Мін'юсту. Не маючи можливості зайти законним шляхом, державне підприємство скоює злочин при потуранні поліції. Поліція тягне час», - заявляє адвокат Ілля Халдай, який захищає інтереси чинної адміністрації «Лермонтовского».

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Він додав, що в будівлі знаходиться обладнання санаторію та особисті речі співробітників.

За словами директора санаторію Дмитра Антіпова, люди, що вдерлися до приміщення, відключили «Лермонтовський» від електрики, повністю паралізувавши його роботу.

«Ми цілорічний санаторій, у нас зараз лежать люди після інсультів, інфарктів, співробітники не можуть пройти на роботу»,- говорить директор.

В санаторії зараз проходять лікування та реабілітацію 150 осіб.

Зараз у санаторії присутній начальник ГУНП Дмитро Головін. Загарбників витіснили за межі санаторію, тривають слідчі дії. Трьох затримали і посадили в автозак.

Як повідомляв УНІАН, у Рівному підпалили редакцію місцевого видання.