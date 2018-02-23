У Рівному підпалили редакцію місцевого видання (фото, відео)

Журналісти до прибуття рятувальників почали самостійно гасити пожежу за допомогою відер.

Вчора ввечері, 22 лютого, невідомий підпалив офіс рівненського видання «Четверта влада».

Як повідомляє редакція на своїй сторінці у Facebook, невідомий кинув запалювальну суміш, внаслідок чого було пошкоджене приміщення на першому поверсі будівлі.

«Близько 19:00 до будівлі редакції увійшов невідомий та підпалив запалювальну суміш. Вогонь пошкодив приміщення на першому поверсі будівлі. На щастя, ніхто не постраждав», – йдеться в повідомленні.

За словами заступниці головного редактора Антоніни Торбіч, яка проживає поруч із редакцією, з приміщення почав валити їдкий дим, а саме джерело полум’я, ймовірно, було невеликим.

Журналісти до прибуття рятувальників почали самостійно гасити пожежу за допомогою відер. За словами Торбіч, коли пожежники прибули, головне джерело полум’я вже загасили.

Сайт видання наразі не працює.