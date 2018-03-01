У Львові оштрафували збиту автомобілем жінку

Жінка переходила трисмугову трасу поза пішохідним переходом і потрапила під автомобіль.

Львівський суд оштрафував збиту автомобілем жінку за порушення правил дорожнього руху. Жінка переходила трисмугову трасу поза пішохідним переходом і потрапила під автомобіль.

Шевченківський райсуд Львова оштрафував жінку, яка постраждала внаслідок ДТП на трасі Київ-Чоп неподалік Дублян. За перехід дороги у невстановленому місці жінку зобов'язали сплатити 692 грн. (340 грн. штрафу та 352 грн. судового збору). Про це повідомляє ZAXID.NET.

В оприлюдненій 1 лютого постанові суду вказано, що ДТП сталася 3 вересня 2017 року близько 21:00. Тоді жінка переходила дорогу, яка має три смуги, за межами пішохідного переходу.

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Правоохоронці не повідомляли про цю ДТП, однак відомо, що за цим фактом відкривали кримінальне провадження, яке закрили майже через три місяці з часу аварії. Через місяць після закриття кримінального провадження правоохоронці склали на жінку протокол про адмінпорушення.

У судових матеріалах не вказано, які травми отримала сама постраждала внаслідок наїзду автомобіля. На судове засідання вона не прийшла, та попри це суд вирішив, що є достатньо доказів її вини.

У підсумку жінку оштрафували за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.