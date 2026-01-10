Фінляндія вийшла з конвенції про заборону протипіхотних мін

Тепер країна може додати протипіхотні міни до арсеналу своїх збройних сил.

Фінляндія офіційно вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Відповідне рішення набуло чинності у суботу, 10 січня 2026 року.

Про це повідомляє фінське видання Yle. Зазначається, що уряд країни відмовився від договору ще 10 липня 2025 року, пояснивши таке рішення міркуваннями оборони. Тоді посадовці посилалися на погіршення безпекової ситуації.

"Відповідно до умов конвенції, вихід із неї (конвенції – ред.) набуває чинності через шість місяців після того, як Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй отримає документ про денонсацію", – йдеться в матеріалі.

Вихід країн із Оттавської конвенції

Оттавська конвенція від 1997 року забороняє застосування, накопичення запасів, виробництво та передачу протипіхотних мін, а також зобов'язує держави-учасниці їх знищити та проводити розмінування територій. Підписантами конвенції є понад 160 країн, але США та Росія – одні з тих, хто утримався від цього кроку.

Україна долучилася до конвенції 2005 року. Проте на тлі повномасштабної війни РФ проти нашої держави було ухвалене рішення про вихід з Оттавської конвенції.

Раніше про таке ж рішення оголосили Латвія, Литва, Естонія, Польща та Фінляндія. Причиною стала російська агресія проти України.

