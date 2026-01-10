Електропостачання в Києві відновлено, планові графіки повертаються, - Міненерго

За словамии енергетиків, проблеми були не тільки через російські обстріли, а й через негоду.

Енергетики відновили більш-менш стабільне електропостачання в Києві, тож столиця знову житиме за плановими графіками замість екстрених відключень світла. Про це повідомив в ефірі телемарафону заступник Міністра енергетики України Микола Колісник.

За його словами, у Києві відновлено електропостачання для усіх споживачів.

"У столиці за добу енергетики відновили електропостачання для 648 тисяч абонентів. У Київській області за добу світло повернули для 313 тисяч родин. Із них 90 тисяч були знеструмлені внаслідок бойових дій, ще 223 тисячі - через складні погодні умови. Станом на вечір без електропостачання залишаються близько 60 тисяч споживачів", - зазначив посадовець.

Відео дня

Він зазначив, що енергетики продовжують відновлювальні роботи та поступово стабілізують роботу енергосистеми, яка загалом залишається об’єднаною та цілісною попри негоду і російські атаки.

Разом з тим, за словами Колісника, після масованої атаки минулої ночі складною залишається ситуація на Дніпропетровщині, де досі знеструмлені 53 тисячі абонентів.

Посадовець підкреслив, що на роботу енергосистеми суттєво вплинули не тільки російські удари, а ще й несприятлива погода: крижаний дощ, мокрий сніг, ожеледиця та сильні пориви вітру, через які сталися числені обриви ліній електропередач. Саме через негоду, станом на 16:00, без електропостачання повністю або частково залишалися 366 населених пунктів у кількох областях, найбільше - у Київській та Чернігівській.

Ситуація в енергосистемі: останні новини

Як писав УНІАН, раніше в компанії ДТЕК повідомляли, що ситуацію з енергозабезпеченням столиці вдалося стабілізувати: у більшості районів міста та області екстрені відключення скасували, і енергетики почали повертатися до планових графіків. Водночас у Бориспільському та Броварському районах обмеження тимчасово зберігалися, а в місцях, де ліквідовують наслідки ворожих атак, відновлення електропостачання потребує більше часу.

Через перебої з електроенергією в Києві тимчасово зупиняли роботу системи водо- і теплопостачання, а також електротранспорту на обох берегах міста. "Київпастранс" повідомляв про запуск дублюючих автобусних маршрутів, зокрема замість Борщагівського швидкісного трамвая, який припинив рух через відсутність напруги. Після усунення аварійної ситуації поступово відновлюється загальне живлення та робота міської інфраструктури.

Вас також можуть зацікавити новини: