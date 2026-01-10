Росіяни намагаються прорватися через Оскіл на Харківщині: у ЗСУ розповіли деталі

На деяких ділянках річка не відіграє особливої ролі, каже Трегубов.

В районі Купʼянська Харківської області російські окупаційні війська здійснюють активний тиск на східному березі річки Оскіл. Ворог прагне вибити звідти Сили оборони України.

Таку заяву зробив в етері телеканалу "Ми – Україна" начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, особливих успіхів ворог там не має.

Примітно, що в околицях самого Купʼянська річка Оскіл особливої ролі не відіграє, адже на обох берегах та в околицях міста перебувають українські оборонці.

"Але грає, наприклад, на півночі, де росіяни активно перекидають сили. Там вона виконує певну роль. Вони намагаються через неї переправлятися, коли зараз є крига. І, на жаль, це інколи вдається", – додав Віктор Трегубов.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 10 січня сказано, що станом на 22:00 на передовій відбулося 139 бойових зіткнень із противником. На Куп’янському напрямку противник здійснив вісім спроб наступу – в тому числі в напрямку Купʼянська.

Найбільшу активність окупанти проявили на Покровському напрямку. Там ворог атакував 32 рази.

Тим часом на Сумщині противнику не вдалося розширити зону боїв та вийти за межі раніше захопленого населеного пункту Грабовське. Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що прикордонники та бійці Сил оборони на тому напрямку активно завдають ударів по окупантах.

