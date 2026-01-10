Відключення світла у неділю: енергетики показали графіки на 11 січня

Енергетики закликають громадян ощадливо споживати електроенергію, коли вона є.

У неділю, 11 січня, в усіх регіонах України енергетики будуть вимушено застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії. Про це поввідомля компанія "Укренерго".

Зазначається, що для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

"Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - наголосили в енергокомпанії.

Енергетики зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Точні графіки погодинних відклбчень за чергами та адресами публікують місцеві обленерго.

Матеріал буде доповнюватися...

Ситуація в енергосистемі України

Як писав УНІАН, за словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, енергетична система України здатна відновлюватися після російських атак завдяки наявним резервам обладнання та напрацьованим механізмам ремонту, однак ці запаси поступово вичерпуються і потребують поповнення.

В окремих містах, зокрема в Запоріжжі та Кривому Розі, енергопостачання вдається відновлювати за лічені години, тоді як у Дніпрі – приблизно за добу, попри складні умови постійних атак. Основна проблема зараз полягає не в організації відновлювальних робіт, а у фінансуванні: всі логістичні та технічні процеси вже відпрацьовані, тож ключовим завданням є пошук коштів для закупівлі нового обладнання й підтримки стійкості енергосистеми.

