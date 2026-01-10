Ватикан намагався врятувати Мадуро в обмін на поступки США по Україні, - WP

За даними журналістів, Ватикан домовлявся про евакуацію Мадуро в Росію.

У грудні Ватикан намагався домовитися із США, аби ті дали венесуельському диктатору Ніколасу Мадуро можливість втекти в Росію. У Ватикані начебто вважали, що Кремль готовий обміняти Венесуелу на поступки Білого дому щодо України. Про це пише The Washington Post із посиланням на числені обізнані джерела та отримані документи.

За інформацією видання, напередодні Різдва кардинал П'єтро Паролін, який є другою людиною у Ватикані після Папи Римського та який відповідає за дипломатичні переговори, терміново викликав до себе американського посла при Святому Престолі Брайана Берча і розпитував його щодо планів Америки стосовно Венесуели.

Як свідчать документи, кардинал протягом кількох днів домагався прямої розмови з державним секретарем США Марко Рубіо, якого вважають архітектором американської операції у Венесуелі.

Відео дня

У розмові з американським послом Паролін заявив, що Росія готова надати притулок Мадуро, і благав американців про терпіння, щоб підштовхнути венесуельського диктатора погодитися на таку пропозицію.

За словами одного із інформаторів The Washington Post, кардинал Паролін має глибокий особистий інтерес до Венесуели, оскільки в минулому обіймав посаду посла Ватикану у Каракасі. Він також був посередником у переговорах щодо миру між Україною та Росією.

Згідно з документами, отриманими виданням, на зустрічі з Берчем 24 грудня Паролін заявив, що Росія готова прийняти Мадуро. Він також поділився тим, що в документах описується як "чутка": що Венесуела стала "вирішальним елементом" у переговорах щодо російсько-української війни, і що "Москва відмовиться від Венесуели, якщо буде задоволена Україною".

Втім, за інформацією журналістів, обміняти Мадуро на Україну не вдалося через впертість самого диктатора. Той не вірив, що Трамп справді наважиться на військову операцію, і вважав погрози Вашингтону звичайним блефом.

"Він не погоджувався на угоду. Він просто збирався сидіти і дивитися, як люди створюють кризу", – розповів один із обізнаних співрозмовників видання.

У цьому контексті зокрема згадується епізод, як за кілька днів до американської операції Мадуро танцював в ефірі венесуэльского телебачення, що американці розцінили як відверте глузування з Трампа.

Ситуація довкола Венесуели: останні новини

Як писав УНІАН, попри публічні заяви Дональда Трампа про готовність американських компаній інвестувати великі кошти в нафтову галузь Венесуели, провідні гравці ринку ставляться до ідеї скептично. Найбільша нафтова компанія США ExxonMobil вважає Венесуелу "неінвестиційною" через дві хвилі націоналізацій іноземних активів протягом останніх десятиліть.

Водночас менші нафтові компанії, зокрема, європейські, принаймні у розмові з Трампом заявляли про готовність нарощувати видобуток нафти у Венесуелі за умови зняття санкцій і стабільніших правил гри. Проте в приватних розмовах американські інвестори визнають, що не поспішають заходити на венесуельський ринок через політичну нестабільність і непередбачуваність рішень самого ж Вашингтона.

Вас також можуть зацікавити новини: