Трамп не проти отримати Нобелівську премію від лауреатки з Венесуели, але є нюанс

Наступного тижня в Трампа відбудеться зустріч з Мачадо.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп був би не проти отримати Нобелівську премію миру, присуджену лідерці опозиції Венесуели. Про таку імовірність говорила сама Марія Коріна Мачадо після операції з захоплення Ніколаса Мадуро.

В нещодавньому інтервʼю Fox News Трамп заявив, що чув про те, що Мачадо нібито хоче подарувати йому свою премію. За його словами, для нього це буде "велика честь".

"Я розумію, що вона приїде наступного тижня, і я з нетерпінням чекаю на зустріч з нею", – сказав американський лідер.

Однак є нюанс, про який нагадали в Норвезькому Нобелівському комітеті, пише The Washington Post.

"Після оголошення Нобелівської премії її не можна скасувати, розділити або передати іншим. Рішення є остаточним і залишається в силі назавжди", – йдеться в заяві.

Трамп і Нобелівська премія

У ЗМІ не раз писали, що Дональд Трамп одержимий отриманням Нобелівської премії миру. Письменник Девід Традс пояснював, що американський президент завжди шукає визнання. Ще однією причиною він називав заздрість Трампа до Барака Обами, який Нобелівську премію миру таки отримав.

За перший рік свого перебування на посаді президента (другий термін) Трамп не раз вихвалявся, що зупинив 8 війн, а його команда наголошувала, що він заслуговує на Нобелівською премією.

Та у 2025 році Нобелівський комітет присудив її венесуельській опозиційній діячці на імʼя Марія Коріна Мачадо. Після операції США, під час якої венесуельського диктатора Мадуро затримали в Каракасі, вона заявила, що готова віддати свою Нобелівську премію миру президенту США.

