В адміністрації Трампа обговорили варіанти військової операції проти Ірану, - WSJ

Консультації відбулися у зв'язку з масовими протестами в Ірані

В адміністрації президента США відбулися попередні консультації щодо можливої військової операції проти Ірану на тлі масштабних вуличних протестів у цій країні. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських чиновників.

"Посадовці адміністрації Трампа провели попередні обговорення щодо того, як здійснити напад на Іран, якщо це буде потрібно для виконання погроз Трампа, зокрема щодо того, які об'єкти можуть бути мішенями", – йдеться у публікації.

За даними журналістів, один з можливих варіантів, що обговорюється, – це широкомасштабний повітряний удар по низці військових об’єктів Ірану.

За словами одного із співрозмовників видання, наразі немає єдиної думки щодо того, як саме мають вчинити США у поточній ситуації. Також, за словами джерела, наразі не відбувається ніяких переміщень американської військової техніки чи особового складу для підготовки можливого удару по Ірану.

Співрозмовники видання також зауважили, що подібні обговорення є частиною звичайного планування, і наразі зарано говорити про неминучий напад США на Іран.

Ситуація довкола Ірану: останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні Дональд Трамп у своїй соцмережі висловив переконання, що народ Ірану прагне свободи, як ніколи досі. Він запевнив, що США готові допомогти.

Пізніше наближений до Трампа конгресмен Ліндсі Грем написав у Твіттері, що "кошмар", в якому живуть іранці, незабаром скінчиться. Він також додав, що "допомога вже в дорозі".

Перед тим Трамп і його соратники кілька разів публічно попереджали, що США можуть вдарити по Ірану, якщо сили режиму будуть вбивати протестувальників. Однак не схоже, що аятола прислухався до застережень, адже в мережі повно відео вуличних боїв між протестувальниками та силовиками. Зокрема із застосуванням вогнепальної зброї.

