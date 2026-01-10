Плетенчук про захоплення танкерів РФ: Справжня наддержава робить те, що потрібно

Росія не втручається у затримання своїх танкерів США і лише спостерігає, втрачаючи контроль над ситуацією відповідно до міжнародного морського права.

Росія не наважується втручатися у дії Сполучених Штатів щодо затримання російських танкерів. Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі Еспресо.

"Що стосується затримання російських танкерів Сполученими Штатами, то воювати з усім НАТО росіяни можуть тільки в студії Соловйова. В реальному ж просторі все, що їм залишається, то це просто спостерігати, коли справжня наддержава робить те, що їй потрібно", – пояснив Плетенчук.

Він також підкреслив, що відповідно до міжнародного морського права, судна, які супроводжуються військовими, втрачають статус цивільних.

"Ситуація з одного боку потребує супроводження, а з іншого – одразу втрачається статус цивільного судна", – додав речник.

Захоплення російських танкерів

Нагадаємо, що 7 січня військові США захопили в Північній Атлантиці нафтовий танкер Bella-1, який займався перевезенням венесуельскої нафти всупереч санкціям США. Берегова охорона переслідувала його кілька днів. Під час "гонитви" екіпаж змінив назву і прапор судна, записавши його як російське судно Marinera.

У Білому домі заявили, що збираються судити екіпаж за порушення американського закону про санкції проти Венесуели.

