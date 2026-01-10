В Іспанії закликали Європу створити власну армію на тлі погроз Трампа

Також у МЗС Іспанії висловилися про підтримку України.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що Європа має інтегрувати свою оборонну промисловість, аби мати власні засоби стримування, "не залежачи від третіх сторін", а також "рухатися у напрямку створення європейської армії". Про це він сказав в інтервʼю EFE.

За його словами, втручання США у Венесуелу або погрози Дональда Трампа щодо Гренландії свідчать про "спробу зміни правил міжнародного порядку".

Тому саме зараз, як зазначив Альбарес, Європа має усвідомити "свою силу" та підтвердити свої принципи, які полягають у тому, щоб не допускати війни на континенті та "ніколи не використовувати примус як інструмент зовнішньої політики".

Крім того, міністр підтвердив підтримку Іспанією України, відстоює повагу до її суверенітету й територіальні цілісності, а також виступає за участь у можливій миротворчій місії у майбутньому.

Водночас у Москві попереджали, що розгортання міжнародних військ вона буде розцінювати як загрозу, на що Альбарес відповів:

"Єдиною загрозою для України та безпеки Європи є саме російські війська в Україні. Ні Україна, ні ЄС, ні НАТО ніколи не були загрозою для Росії".

Також дипломат, який відстоює "лідерство" Іспанії в ЄС, шкодує, що після "десятиліть міцного союзу" між Вашингтоном та Брюсселем, в США зʼявився уряд Трампа, який має "інші погляди".

На його думку, у такому разі європейці не мають "поступатися".

Водночас міністр не вважає, що погрози американського лідера щодо Гренландії призведуть до розпаду НАТО.

"Я навіть не розглядаю це як гіпотезу", - запевнив він, наголосивши, що лише гренландці та данці можуть вирішувати питання територіальної цілісності та суверенітету країни.

Іспанія та Україна - останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Іспанія допоможе Україні з дефіцитними ракетами для ППО. За його словами, країна-партнер послідовно виконує двосторонню безпекову угоду з нашою державою.

"Це великий дефіцит для нас під час зими. Великий дефіцит. І тут конкретний пакет - 40 ракет для систем ППО Iris-T. Загальний обсяг пакету - 300 млн. Це суттєво нам допоможе", - запевнив український лідер.

Також повідомлялось, що Іспанія готує пакет допомоги Україні на 615 млн євро. Крім цього пакету, Іспанія також планує ввести новий фінансовий інструмент допомоги України, залучивши туди 200 млн євро.

"Цей інструмент буде координуватися новим іспанським офісом, який буде займатися відбудовою України. Протягом двох місяців цей офіс почне працювати й він буде допомагати модернізацією, розширенням інфраструктури, яка постраждала від російських нападів. Тому що зараз це дуже критичний момент для українського суспільства - енергетичний сектор та транспорт", - розповів прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

