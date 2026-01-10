У ДПСУ розповіли про ситуацію на Сумщині: хто контролює Грабовське

Прикордонники та бійці Сил оборони на тому напрямку активно завдають ударів по ворогу.

Населений пункт Грабовське Сумської області залишається під контролем російських окупаційних військ.

Про це розповів в етері телеканалу "Ми – Україна" речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він зазначив, що противнику не вдалося розширити зону боїв та вийти за межі Грабовського.

За словами Демченка, прикордонники та бійці Сил оборони на тому напрямку активно завдають ударів по ворогу, аби вплинути на його кількість та не дати можливості просуватися.

Ворог намагався штурмувати позиції прикордонників і в районі інших населених пунктів.

"Зазначу, що якщо говорити знову ж таки про ту саму Сумщину і в тому числі по напрямку населеного пункту Варачине, там раніше противник у такий же спосіб і намагався штурмувати, до прикладу, позиції підрозділів ДПСУ. Також він здійснював подібні дії нещодавно і по напрямку населеного пункту Миропілля", – розповів речник ДПСУ.

Російські окупаційні війська вдарили по Словʼянську Донецької області. Росіяни використали керовану бомбу потужністю 250 кг. За даними правоохоронців, постраждали семеро осіб.

Тим часом Сили оборони України продовжують завдавати ударів по обʼєктах, які допомагають РФ вести війну проти нашої країни. Так, нафтобазу у Волгоградській області РФ, склади та пункти управління БПЛА на окупованих територіях Донеччини та Запоріжжя.

