Міністр оборони Британії зізнався, що не проти викрасти Путіна

Російський диктатор Володимир Путін заслуговує на те, аби бути викраденим і переданим в руки правосуддя, як це нещодавно сталося із його венесуельським колегою Ніколасом Мадуро. Таку думку висловив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі у коментарі журналісту Kyiv Independent Крісу Йорку.

У п’ятницю Гілі побував з візитом у Києві. За кілька годин до того Росія завдала одного з найбільших повітряних ударів по українській столиці за весь час війни.

Спілкуючись із журналістом на тлі багатоповерхівки, в яку влучив російський дрон, міністр оборони Великої Британії відповів на запитання, кого б зі світових лідерів він би викрав, якби у нього була така можливість.

"Я б узяв Путіна під варту, притягнув би його до відповідальності за ці воєнні злочини, за те, що я побачив у Бучі під час одного з моїх перших візитів до України, і за викрадення деяких українських дітей, яких я зустрічав в Ірпіні", - сказав Гілі.

Журналіст навіть здивувався такій відвертості: "Чесно кажучи, я думав, що ви ухилитеся від цього запитання", – сказав він.

Викрадення Мадуро: останні новини

Як писав УНІАН, у грудні Ватикан намагався переконати США дати венесуельському диктатору Ніколасу Мадуро можливість утекти до Росії, вважаючи, що Кремль готовий "обміняти" Венесуелу на поступки Заходу щодо України. Однак план зірвався через небажання самого Мадуро йти на угоду: він не вірив у реальність погроз США та демонстративно ігнорував їх.

Тепер же Мадуро та його дружину Сілію Флорес утримують у різних секціях в’язниці посиленого режиму в Брукліні, призначеній для особливо небезпечних підсудних. Мадуро перебуває на одному з верхніх поверхів разом з іншими високопоставленими в’язнями, але не в одиночній камері, що, ймовірно, зроблено для його безпеки.

