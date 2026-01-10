АРМА продало фірмам зятя Льовочкіна 460 гектарів землі в Карпатах

Середня вартість однієї сотки придбаної на аукціоні землі становить близько 2 тис. грн.

Агентство розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало 460 га землі на полонині Боржава в Закарпатській області. Землю продано у власність структур, пов'язаних із родиною Сергія Льовочкіна, повідомила "Економічна правда" з посиланням на результати аукціонів.

Зазначається, що аукціони пройшли у четвер, 8 січня. Землі було розділено на три лоти, за якими одночасно провели три аукціони

Ділянку площею 26,7366 га за 5,4 млн грн (стартова ціна 10,4 млн грн) придбав Андрій Вінграновський. Також він став власником 199,1488 га заплативши 39,1 млн грн при початковій ціні 75,2 млн грн. Ділянку площею 234,77 га за 45 млн грн (стартова 88,2 млн грн) придбав Ігор Власюк.

"Таким чином середня вартість однієї сотки придбаної на аукціоні землі становить близько 2 тис. грн. В листопаді 2024 року в АРМА розраховували отримати за ці землі більш ніж 1 млрд грн", - йдеться у матеріалі.

Як пише видання, Вінграновський є власником ТОВ "Омбрі Інвестмент", яка входить в "корпоративну групу родини Льовочкіних". Він також є чоловіком Юлії Льовочкіної. А Власюк є засновником ТОВ "Боржава Есет", кінцевим бенефіціарним власником якої є Вінграновський.

Виключення Льовочкіна з парламентського комітету

Нагадаємо, що Сергій Льовочкін був головою Адміністрації президента-зрадника Віктора Януковича. Також обирався до Верховної Ради, зокрема, - у у 9-те скликання від забороненої партії проросійської "Опозиційна платформа - за життя". Був одним з керівників партії та фракції ОПЗЖ. Фігурант шести антикорупційних розслідувань.

Політика викривали у поширенні проросійської пропаганди, він фігурував у справі про фінансування тероризму. Як писав УНІАН, у березні 2023 року його було виключено зі складу комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

