Європа 'приголомшена, налякана та знервована' через претензії Трампа на Гренландію, - NYT

Деякі європейські топ-посадовці не виключають, що Трамп хоче увійти в історію саме як "збирач земель", і питання безпеки його не цікавлять.

В Європі "приголомшені" і "майже панікують" через останні заяви адміністрації президента США щодо намірів анексувати Гренландію. Про це пише The New York Times із посиланням на поінформовані джерела.

Видання зазначає, що у Данії вже звикли до словесних зазіхань Трампа на Гренландію, хоч і ставилися до них серйозно. Але цього тижня ситуація загострилася.

Грізна риторика

У понеділок в ефірі CNN виступав один з найближчих помічників президента Трампа Стівен Міллер. Журналісти попросили його підтвердити, що Білий дім не планує застосовувати військову силу для захоплення Гренландії. Однак Міллер не лише відмовився надати таке підтвердження, але й поставив під сумнів юридичний статус Гренландії, як частини Данії.

"Справжнє питання полягає в тому, за яким правом Данія стверджує контроль над Гренландією? Очевидно, що Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів", - сказав він.

Як пише NYT, слова Міллера в купі із низкою нових висловлювань Трампа щодо Гренландії "приголомшили" прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен і створили "відчуття майже паніки" серед її колег у Європі.

За словами десятка неназваних співрозмовників видання, коментарі Міллера і Трампа "кристалізували небезпеку", з якою стикається Європа в особі нинішньої адміністрації США. Зараз європейці працюють за лаштунками над потенційними сценаріями реагування, включно із наданням США доступу до корисних копалин Гренландії і нарощуванням сил НАТО в регіоні для протидії Росії і Китаю, які, за словами Трампа, ледь не завтра захоплять острів.

Справжні мотиви Трампа

У Європі зберігається консенсус щодо необхідності уникати політичної конфронтації з Трампом. Однак приватно європейські чиновники висловлюють побоювання, що Гренландія потрібна президенту США не з безпекових чи економічних міркувань, а щоб "Зробити Америку Більшою Знову". Як сказав один європейський міністр закордонних справ, Трамп, ймовірно, прагне увійти в історію як той, хто розширив територію США вперше за дуже тривалий час.

У п'ятницю в Білому домі Трамп, схоже, побічно підтвердив ці побоювання.

"Я хотів би укласти угоду легким шляхом, але якщо ми не зробимо це легким шляхом, нам доведеться зробити це важким", – сказав він, відповідаючи на питання про Гренландію.

За словами співрозмовників NYT, навіть звиклих до нападок Трампа європейських політиків такі коментарі "приголомшили, злякали та знервували". Європейці бояться прямо сваритися з Трампом зокрема через те, що США досі відіграють важливу роль у підтримці українського опору російській агресії. А цю війну Європа вважає екзистенційною для себе.

Прем’єр Данії публічно попередила, що спроба США захопити Гренландію силою "означатиме кінець альянсу НАТО". Ще різкішою була заява Міністерства оборони Данії, де попередили, що у разі вторгнення до Гренландії датські солдати отримають дозвіл стріляти, не чекаючи вказівок від начальства.

Кілька чиновників, з якими говорили журналісти, визнали, що наразі нема ознак неминучості вторгнення. Європейські лідери намагаються з'ясувати, наскільки реальною є загроза і не хочуть йти на ескалацію, доки не матимуть розуміння справжніх намірів Трампа.

Як писав УНІАН, лідери п’яти політичних партій парламенту Гренландії виступили зі спільною заявою проти територіальних претензій Дональда Трампа, наголосивши, що острів має самостійно визначати своє майбутнє і не прагне ані американського, ані датського громадянства. Політики звинуватили президента США у зневажливому ставленні та закликали залишити Гренландію в спокої.

Також ми писали, що переважна більшість американців не підтримують силову анексію Гренландії. Опитування YouGov показало, що 72% американців проти застосування сили в цій ситуації, і лише 7% підтримують такий сценарій.

