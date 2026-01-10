У Бєлгородській області РФ 600 тисяч людей залишилися без світла, опалення та води

Місцева влада звинувачує в цьому Україну.

Губернатор Бєлгородської області РФ Вʼячеслав Гладков заявив, що сьогодні, 10 січня, 600 тисяч жителів залишилися без електроенергії, опалення та води через ракетний удар України. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, наразі тривають роботи з відновлення постачання, однак ситуація є "надзвичайно складною".

Як повідомили журналісти Reuters, у Бєлгороді вуличні ліхтарі не працюють, а місцеві жителі орієнтуються за допомогою ручних ліхтариків та фар автомобілів.

Водночас у виданні наголосили, що Росія часто атакує енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого українці страждають від щоденних відключень електроенергії, а цієї зими окупанти націлилися й на системи опалення. Зокрема через нічний удар 8 січня близько половини житлових будинків Києва залишилися без тепла.

Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що енергетика України відновлюється після ударів, але є серйозна проблема. За його словами, після ворожих атак Запоріжжя і Кривий Ріг відновилися за години, а Дніпро - за добу.

Водночас Харченко наголосив, що запаси обладнання, які були створені в ході підготовки до цього сезону, вже починають вичерпуватися.

"Ми ще їх не вичерпали, але ми вже розуміємо, де кінець складу. І це є важливим зараз питанням, це відновлення ресурсу відновлення. Тобто обладнання, ну перш за все, гроші. Тут мова не йде навіть про те, що нам треба шукати щось. Все зрозуміло, як купити, як привезти, як щось з цим робити", - сказав експерт.

Своєю чергою прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко сказала, коли столиця перейде на планові графіки. Вона зазначила, що правий берег Києва майже повністю переведено на планові графіки відключень, тоді як на Лівому березі наразі ще зберігаються аварійні відключення.

