МАГАТЕ пропонує встановити перемир'я для ремонту ліній ЗАЕС: визначено зону без обстрілів

В Агентстві зазначили, що механізм тимчасового припинення вогню вже тричі успішно спрацював.

МАГАТЕ розпочало консультації щодо тимчасового припинення вогню в районі пошкодженої резервної лінії електропередач 330 кВ Запорізької АЕС. Як повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, лінія була пошкоджена та відключена в результаті військових дій 2 січня. І наразі ЗАЕС залежить від єдиної функціонуючої лінії 750 кВ.

За словами Гросі, МАГАТЕ направило Україні та Росії пропозицію "домовитися про тимчасову зону припинення вогню приблизно за 10 кілометрів від відкритого розподільчого пристрою 330 кВ ЗАЕС, щоб українські техніки могли безпечно виконувати необхідні ремонтні роботи".

У МАГАТЕ додали, що передня домовленість про припинення вогню наприкінці грудня допомогла успішно провести ремонтні роботи. Зазначається, що це був третій випадок за останні місяці, коли тимчасові домовленості про перемир'я дозволили проводити роботи на лініях електропередач. Гросі заявив, що впевнений у подальшій конструктивній співпраці України та РФ з МАГАТЕ для проведення ремонтних робіт.

На сайті Агентства зазначається, що протягом минулого тижня команда МАГАТЕ, присутня на ЗАЕС, повідомила про "значне збільшення військової діяльності в районах навколо ЗАЕС, зокрема про деякі вибухи, чутні поблизу об'єкта".

Перемир'я на ЗАЕС

Як писав УНІАН, у рамках домовленостей про перемір'я 28 грудня почалися ремонтні роботи на пошкодженій лініях електропередач. Інспектори МАГАТЕ здійснювали моніторинг ремонтних робіт. Роботи були завершені 31 січня.

За час перемір'я військові фіксували менше обстрілів Запоріжжя та Нікополя з боку окупованої ЗАЕС, хоча вони все одно були. Українська є сторона ніколи не завдавала ударів у бік атомної станції.

