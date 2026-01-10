Українці повинні відповісти, чи готові вони заради миру віддати РФ своє місто, - депутат

Костенко різко висловився про питання територіальних поступок.

Українці повинні дати відповідь, чи готові вони заради миру віддати Львів чи якесь інше містечко, де вони проживають, Росії.

Про це в програмі "Говорить Великий Львів" заявив полковник СБУ, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"Готові їм віддати Львів, своє селище, наприклад, або своє містечко, в якому проживаєте, щоб комусь було добре… Так само про Донецьк - ми його обороняли 11 років. І той народ, який був з нами в бою. А ми зараз скажемо: "Вибачте, ми тут домовилися віддати ваші території, щоб нам жилося добре: у центрі, на півдні та на заході". Ми всі єдині, ми маємо захищати Україну і не повинні здавати людей та території", - зазначив він.

Відео дня

За словами депутата, якщо ми така країна, яка може віддати свої території, щоби іншим було добре, то така держава не має права на існування.

"Я вважаю, ми повинні відстоювати свої території", - наголосив Костенко.

Мирні переговори щодо закінчення війни

Як повідомляв УНІАН, в грудні Костенко заявив, що нинішній момент є найгіршим від початку 2022 року для перемовин щодо миру, "і на це впливає безпосередньо ситуація на фронті, навколо якого створено такий ореол програшу".

За словами депутата, дійсно є складні напрямки, де противник нас продавлює, але взагалі критичної ситуації на фронті точно немає. Додатковим чинником стала корупційна історія, яку, за його словами, також показали як загрозу для всієї системи управління.

На його думку, нам потрібно максимально відтягувати час і покращувати свої позиції.

Вас також можуть зацікавити новини: