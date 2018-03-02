Житомирський автовокзал через негоду відмінив два десятки рейсів

17:24, 02 березня 2018
Інциденти
802 0
Житомирський автовокзал через негоду відмінив два десятки рейсів / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані містить електронне табло Житомирського автовокзалу.

Це табло  повідомляє про розклад руху автобусів та його зміни, а також  про наявність вільних місць в автобусах.

Згідно цієї інформації, чимало автобусних рейсів з Житомира та інших міст тимчасово відмінено через ускладнення погодних умов.

Водночас ліквідація наслідків негоди на Житомирщині триває. Як повідомили УНІАН у Службі  автомобільних доріг, на дорогах та автошляхах області працює спецтехніка, яка розчищає сніг та здійснює інші роботи з ліквідації наслідків негоди.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter