Житомирський автовокзал через негоду відмінив два десятки рейсів

Чимало автобусних рейсів з Житомира та інших міст тимчасово відмінено через ускладнення погодних умов.

Через негоду Житомирський автовокзал оприлюднив інформацію про відміну двох десятків рейсів.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані містить електронне табло Житомирського автовокзалу.

Це табло повідомляє про розклад руху автобусів та його зміни, а також про наявність вільних місць в автобусах.

Згідно цієї інформації, чимало автобусних рейсів з Житомира та інших міст тимчасово відмінено через ускладнення погодних умов.

Водночас ліквідація наслідків негоди на Житомирщині триває. Як повідомили УНІАН у Службі автомобільних доріг, на дорогах та автошляхах області працює спецтехніка, яка розчищає сніг та здійснює інші роботи з ліквідації наслідків негоди.