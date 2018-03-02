У центрі Одеси поліцейські вилучили у чоловіка вибуховий пристрій і набої

Пояснити походження і призначення виявлених заборонених предметів чоловік відмовився.

У центрі Одеси поліцейські сьогодні вилучили у чоловіка вибуховий пристрій і набої.

Читайте такожСБУ затримала в Одесі шістьох бойовиківЯк повідомила прес-служба поліції Одеської області, на вулиці Рішельєвській під час поверхневого огляду у правопорушника було виявлено імітаційний засіб військового призначення, що містить тротил; електродетонатор, яким цей пристрій приводиться в дію, а також 6 набоїв до автомата Калашникова.

Від будь-яких пояснень з приводу походження і призначення виявлених у нього заборонених предметів чоловік відмовився. Для з'ясування обставин події його доставили до Приморського відділу поліції.

Вибухонебезпечні предмети вилучені. Після знешкодження вони будуть направлені на експертизу.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами"). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.