Український десантник плюнув в обличчя російському пропагандисту (відео)

Українець зустрівся з пропагандистом Шейніним в італійській Вероні.

Український десантник Валерій Ананьєв опублікував відео своєї зустрічі з російським пропагандистом Артемом Шейніним в італійській Вероні.

Відео було опубліковано на Youtube-каналі Ананьєва. На записі він порівнює, як агресивно поводиться Шейнін на ТБ, і як він реагує на образи в житті.

Десантник плюнув пропагандистові в обличчя, але той витерся й почав розповідати про те, що сам воював.

Як повідомляв УНІАН, у Росії телеведучий Андрій Норкін накинувся на українського політолога Дмитра Суворова і влаштував бійку під час ефіру програми "Місце зустрічі" на пропагандистському каналі НТВ.