Український десантник плюнув в обличчя російському пропагандисту (відео)
17:00, 12 березня 2018Інциденти
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Українець зустрівся з пропагандистом Шейніним в італійській Вероні.
Шейнін почав говорити, що воював в Афганістані / Скріншот
Український десантник Валерій Ананьєв опублікував відео своєї зустрічі з російським пропагандистом Артемом Шейніним в італійській Вероні.
Відео було опубліковано на Youtube-каналі Ананьєва. На записі він порівнює, як агресивно поводиться Шейнін на ТБ, і як він реагує на образи в житті.
Десантник плюнув пропагандистові в обличчя, але той витерся й почав розповідати про те, що сам воював.
Як повідомляв УНІАН, у Росії телеведучий Андрій Норкін накинувся на українського політолога Дмитра Суворова і влаштував бійку під час ефіру програми "Місце зустрічі" на пропагандистському каналі НТВ.
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