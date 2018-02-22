"Навалилася купа тіл": український політолог, який потрапив під роздачу на росТБ, розповів подробиці бійки (відео)

Український політолог Суворов не пам'ятає, хто перший застосував фізичну силу.

В ефірі програми "Місце зустрічі" ведучий Андрій Норкін атакував українського політолога Дмитра Суворова.

Суворов заявив "Говорит Москва", що він і ведучий НТВ навряд чи після конфлікту в ефірі будуть з'ясовувати стосунки на боксерському рингу. За словами Суворова, його били й жінки, які перебували в студії.

"Запрошений експерт, нібито європеєць, звинувачував мою країну в геноциді дітей в селищі Зайцеве. Це була неправда, я обурився, після цього розгорівся конфлікт, який закінчився бійкою", - розповів він.

Читайте також"Війна забере найагресивніших": "свободівець" Леонов накинувся на скандального журналіста Коцабу у прямому ефірі (відео)За словами політолога, він не пам'ятає, хто перший застосував фізичну силу, "все було як у тумані".

"До мене підскочив Андрій Норкін, я встиг зняти окуляри, ну, і далі вже пішли в рукопашну, на мене навалилася купа тіл. Мене били ногами по обличчю, жіноча нога була – Олени Бойко (журналістка зі Львова, – Ред.). Мене охорона вивела зі студії у костюмерну. Андрій Норкін вибіг на вулицю і там курив. Десь за півгодини я поїхав", - додав він.

"Скаржитися я точно не буду, це чоловіча розмова, чоловіча бійка, які можуть бути претензії. Такого варіанту розвитку подій я навіть не допускаю", - заявив Суворов.

Як повідомляв УНІАН, у Росії телеведучий Андрій Норкін накинувся на українського політолога Дмитра Суворова і влаштував бійку під час ефіру програми "Місце зустрічі" на пропагандистському каналі "НТВ".